Acidente na PR-445 deixa motociclista ferido após atropelamento de capivara

Um motociclista ficou ferido apó´s atropelar uma capivara no km 75 da PR-445, em Londrina, por volta das 6h20 desta sexta-feira(29). O rapaz, de 25 anos, trafegava no sentido Cambé a Londrina quando atropelou o animal que cruzou a pista.





Ele sofreu ferimentos e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará. Ele não passou pelo teste do bafômetro porque foi hospitalizado, informa a PRE (Polícia Rodoviária Estadual). A capivara morreu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A rodovia estava com boas condições de tráfego e o clima era favorável no momento do acidente, que não causou danos a outros veículos ou vítimas fatais. A concessionária PR Vias auxiliou no socorro e na sinalização da via