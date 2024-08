Acusado é preso após esfaquear e agredir vítima com pedaço de madeira em Apucarana

Um homem foi preso após ser acusado de esfaquear e agredir uma vítima com um pedaço de madeira no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (6).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local do crime após receber uma denúncia de que um suspeito havia agredido um homem com um pedaço de madeira e, depois, com um facão.

No endereço, testemunhas confirmaram a situação e contaram aos agentes que a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento).