Adolescente acusa ex de agredi-la com mordidas e socos em Apucarana

Uma garota de 16 anos acusou o ex-namorado de agredi-la com mordidas e socos em Apucarana (Centro-Norte) na noite de sábado (29).







Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 21h17, na praça interventor Manoel Ribas, no Centro, quando a amiga da adolescente acionou a corporação.

A vítima e esta relatou estar chegando no shopping local com as amigas quando o acusado a encontrou e veio a agredi-la com mordidas e socos, além de ameaçá-la.





Antes da chegada da equipe, o autor já havia fugido. A PM fez buscas, mas sem êxito em localizá-lo.





Foi orientada a menina para que procurasse a delegacia da mulher para dar prosseguimento na solicitação de medida protetiva de urgência e as devidas providências.