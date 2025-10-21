Adolescente com moto furtada em Lerroville entrega ajuda dos pais para obter placa falsa

Um adolescente de 17 anos entregou a participação dos pais em uma suposta falsificação de placa veicular ao ser abordado pela PM (Polícia Militar) no distrito de Lerroville com uma motocicleta furtada em Londrina, no início da noite desta segunda-feira (20).





De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), a abordagem foi feita pela equipe da Patrulha Rural porque a motocicleta era conduzida sem placa de identificação. Dentro da mochila em que ele levava, foi encontrada a placa veicular com indícios de falsificação, devido à ausência de lacre ou dados do responsável pelo emplacamento.

Ainda segundo o BO, o adolescente disse que a placa teria sido encomendada a uma pessoa pela mãe dele e que o objeto de identificação teria sido entregue ao pai. Ao fazer a vistoria, os policiais verificaram que o chassi estava apagado e que o motor pertencia a uma motocicleta furtada.

O adolescente foi apreendido e ele e seus pais foram levados para a Central de Glafrante de Londrina para as providências da Polícia Civil. A motocicleta também foi apreendida.



