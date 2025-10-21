Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Detido pela PM

Adolescente com moto furtada em Lerroville entrega ajuda dos pais para obter placa falsa

Redação Bonde
21 out 2025 às 10:39

Compartilhar notícia

Divulgação/Polícia Militar
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um adolescente de 17 anos entregou a participação dos pais em uma suposta falsificação de placa veicular ao ser abordado pela PM (Polícia Militar) no distrito de Lerroville com uma motocicleta furtada em Londrina, no início da noite desta segunda-feira (20).


De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), a abordagem foi feita pela equipe da Patrulha Rural porque a motocicleta era conduzida sem placa de identificação. Dentro da mochila em que ele levava, foi encontrada a placa veicular com indícios de falsificação, devido à ausência de lacre ou dados do responsável pelo emplacamento.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Ainda segundo o BO, o adolescente disse que a placa teria sido encomendada a uma pessoa pela mãe dele e que o objeto de identificação teria sido entregue ao pai. Ao fazer a vistoria, os policiais verificaram que o chassi estava apagado e que o motor pertencia a uma motocicleta furtada.

Cadastre-se em nossa newsletter


O adolescente foi apreendido e ele e seus pais foram levados para a Central de Glafrante de Londrina para as providências da Polícia Civil. A motocicleta também foi apreendida.


motocicleta furto Adulteração de documento placa Lerroville Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas