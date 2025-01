Adolescente de 14 anos é apreendido furtando câmera de shopping em Londrina

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (15) após ser flagrado furtando uma câmera de segurança instalada na parte externa de um shopping localizado na avenida Teodoro Victorelli, na Zona Leste de Londrina.





De acordo com ia Polícia Militar, os vigilantes do estabelecimento identificaram a ação do jovem por meio do sistema de monitoramento do local.

O menor foi abordado enquanto retirava o equipamento, avaliado em cerca de R$ 600,00. Após deter o adolescente, os seguranças acionaram os policiais.





A Polícia Militar foi até o local, recuperou a câmera furtada e conduziu o adolescente à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.