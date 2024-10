Adolescente de 15 anos é apreendido acusado de tentativa de homicídio no Paraná

Um adolescente de 15 anos suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio foi apreendido nesta sexta-feira (25) pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Vitorino, no Sudoeste do Paraná.





Conforme investigações, a vítima relatou que ele e o adolescente estavam dormindo juntos na residência em setembro deste ano. Em determinado momento, o menino enforcou o homem e desferiu as facadas contra ele.

De acordo com o delegado da PCPR Éder Alves, um procedimento foi instaurado e reuniu indícios da autoria delitiva, levando ao internamento provisório do adolescente.





Apesar de não ter antecedentes na Vara da Infância e Juventude, a gravidade do ato e o comportamento agressivo do menor foram determinantes para a medida.





"A apreensão do adolescente ocorreu em Vitorino. Após a conclusão das diligências, o menor foi encaminhado ao Centro de Socioeducação" afirma o delegado.





A vítima foi atendida em um posto de saúde, apresentando múltiplos ferimentos e permanece internada.