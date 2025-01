Adolescente de 16 anos é hospitalizado depois de brigar com a mãe na região de Apucarana

Um adolescente de 16 anos foi hospitalizado na noite desta segunda-feira (20) em Kaloré, na região de Apucarana, no Centro Norte do Paraná, após um desentendimento com sua mãe resultar em lesões corporais.





A Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Municipal de Kaloré, onde o jovem deu entrada com duas lesões no braço direito, sendo uma mais profunda, com cerca de 5 centímetros, e outra superficial.

Em conversa com os agentes, o adolescente relatou que a mãe, de 39 anos, o golpeou durante uma discussão. Após o incidente, ele foi ao hospital buscar atendimento.





Segundo a mãe, o conflito começou por causa do uso de drogas e álcool por parte do filho. A mulher afirmou que, durante a briga, o adolescente danificou a porta da cozinha, o que culminou na troca de agressões que provocaram os ferimentos.





A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que acompanhou o adolescente no hospital. Já a mãe foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Jandaia do Sul para prestar esclarecimentos.





O adolescente permanece sob observação médica, enquanto o caso segue sendo investigado pelas autoridades.