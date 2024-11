Adolescente de 17 anos é encontrado morto a tiros em plantação de Sertanópolis

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto a tiros em uma plantação de Sertanópolis (região metropolitana de Londrina) na quarta-feira (13).





Segundo a PM (Polícia Militar), populares denunciaram que havia um corpo com marcas de perfuração por arma de fogo na rua Distrito Federal, na zona rural. Foi feito o isolamento da área, e o Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) constatou a ausência de sinais vitais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Foi feito o acionamento dos demais órgãos competentes e foi identificado que se tratava de um adolescente morador de Sertanópolis.





Não foram divulgados mais detalhes da situação.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.