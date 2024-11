Adolescente é detido em Ibiporã dirigindo carro roubado em SP

Um adolescente foi detido na noite de segunda-feira (11) em Ibiporã (região metropolitana de Londrina) dirigindo um carro roubado em São Paulo.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 22h30, chegou uma denúncia anônima via 190 de que um Hyundai HB20 estaria em Ibiporã, estaria adulterado e seria utilizado para transporte de drogas e armas.

Uma equipe policial ficou nas proximidades da BR-369 e tentou abordagem com sinais luminosos e sonoros. O condutor demorou, mas parou o automóvel.





Nadade ilícito foi localizado na vistoria, mas constatou-se que a placa não condizia com o chassi, e que teria sido roubado no dia 26/07/2024 em São Paulo.





O motorista disse ser de Laranjeiras do Sul (Sul), e disse que estava levando o automóvel para Curitiba, não sabendo nem a procedência nem se havia algo ilícito. Disse ainda que pegou o carro em Ibiporã e receberia R$ 300 pelo trabsporte.





A ocorrência foi encaminhada para a central de flagrantes de Londrina.





