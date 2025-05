Adolescente quebra para-brisa de carro do pai após discussão em São Pedro do Ivaí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada deste domingo (25) após danificar o para-brisa do carro do próprio pai com um tijolo, durante uma discussão familiar em São Pedro do Ivaí (Vale do Ivaí).





Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o filho se exaltou durante o desentendimento e atirou o objeto contra o veículo Ford EcoSport estacionado, causando o dano. Ao perceber a chegada da equipe policial, o adolescente tentou fugir, mas foi alcançado em frente à residência da família.





Ele admitiu o desentendimento com o pai e o ato de vandalismo. Após a abordagem, os policiais fizeram as orientações legais no local e registraram o boletim de ocorrência.