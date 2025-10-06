Adolescente tenta fazer professor refém com faca em escola de Primeiro de Maio

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (6) após ameaçar colegas e tentar fazer um professor refém dentro do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina). A arma branca tem cerca de 23 centímetros de comprimento, com lâmina de cerca de 12 centímetros.



Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela direção da escola, que relatou que o estudante estava em sala de aula portando uma faca e ameaçando outro aluno. Ao chegar ao colégio, os policiais foram informados de que a mochila do adolescente já havia sido revistada, sem que o objeto fosse localizado.





Publicidade

Publicidade

No entanto, outro aluno contou que a faca estaria guardada no bolso da calça. Diante disso, os policiais deram voz de abordagem, momento em que o jovem ficou nervoso, entrou novamente na sala e, em meio aos colegas, sacou a faca e tentou fazer o professor refém. O educador conseguiu se desvencilhar e sair da sala junto com os demais alunos.





De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), os policiais verbalizaram ordens para que o adolescente largasse a arma a todo momento, até que ele dispensou a faca no chão e foi imobilizado e apreendido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Ainda segundo o o registro policial, esta não foi a primeira vez que o estudante leva uma faca à escola. Em uma ocorrência anterior, ele chegou a tentar agredir policiais, sendo contido com o uso moderado da força.