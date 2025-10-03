Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
OBJETO SUSPEITO

Alerta de bomba em Jacarezinho mobiliza esquadrão antibombas em Jacarezinho

Redação Bonde
03 out 2025 às 19:15

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um objeto suspeito encontrado dentro de uma agência de cooperativa de crédito em Jacarezinho (Norte Pioneiro), mobilizou uma operação de segurança que envolveu o Esquadrão Antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar. A área precisou ser isolada e o prédio evacuado.


O alerta foi dado pelo gerente da agência, que acionou o 2º Batalhão da PM. Sem conseguir identificar a natureza do equipamento, os policiais estabeleceram um perímetro de segurança de 100 metros, afastando funcionários, moradores e transeuntes.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


Diante da possibilidade de se tratar de um artefato explosivo, o Bope foi chamado. Após análise, os especialistas optaram por remover o objeto e realizar uma detonação controlada. O procedimento revelou que se tratava apenas de baterias utilizadas em um equipamento eletrônico, descartando risco de explosão.

Publicidade

O material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. A Polícia Científica também esteve no local para realizar perícia.


Participaram da operação equipes do 2º Batalhão da PM, Polícia Civil, Polícia Científica e o Esquadrão Antibombas do Bope.

Cadastre-se em nossa newsletter



policia esquadrão antibombas Polícia Militar PM Polícia Civil Polícia Científica
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas