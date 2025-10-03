Alerta de bomba em Jacarezinho mobiliza esquadrão antibombas em Jacarezinho

Um objeto suspeito encontrado dentro de uma agência de cooperativa de crédito em Jacarezinho (Norte Pioneiro), mobilizou uma operação de segurança que envolveu o Esquadrão Antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar. A área precisou ser isolada e o prédio evacuado.





O alerta foi dado pelo gerente da agência, que acionou o 2º Batalhão da PM. Sem conseguir identificar a natureza do equipamento, os policiais estabeleceram um perímetro de segurança de 100 metros, afastando funcionários, moradores e transeuntes.

Publicidade

Publicidade





Diante da possibilidade de se tratar de um artefato explosivo, o Bope foi chamado. Após análise, os especialistas optaram por remover o objeto e realizar uma detonação controlada. O procedimento revelou que se tratava apenas de baterias utilizadas em um equipamento eletrônico, descartando risco de explosão.

Publicidade

O material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. A Polícia Científica também esteve no local para realizar perícia.





Participaram da operação equipes do 2º Batalhão da PM, Polícia Civil, Polícia Científica e o Esquadrão Antibombas do Bope.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato







