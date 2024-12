Anuário de Segurança indica os dias e os horários preferidos pelos golpistas no Paraná

Você conhece alguém que foi vítima de um golpe que envolvia enganar outra pessoa para obter algo de valor, como dinheiro ou bens?





Previsto no Código Penal Brasileiro, no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Artigo 171 refere-se ao crime de estelionato, uma violação que ocorre quando o criminoso obtém vantagem ilícita para si ou outra pessoa resultando no prejuízo a terceiros através de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento.

De acordo com o 18° Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, documento elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados oficiais fornecidos pelas polícias e pelo poder público estadual, no decorrer dos anos, o número de casos de estelionatos segue em alta.





Os dados ainda apontam que, em 2023, foram 1,9 milhão de casos. Isso significa que um golpe é registrado no país a cada 16 segundos.

Os episódios não estão distantes da realidade dos paranaenses que precisam lidar, diariamente, com a insegurança em relação aos próprios bens. Ao analisar os dados de criminalidade estadual é possível constatar que em 2023 foram registrados 139.226 casos de estelionato contra 112.668 ocorrências registradas até outubro de 2024.





A partir da análise dos dados é possível observar que terça-feira e domingo são os dias mais frequentes de ataques. Já a sexta-feira e o sábado são os dias em que a prática ocorre com menor frequência em relação aos demais dias da semana, que apresentam uma variação uniforme.

