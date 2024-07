Com 2 milhões de casos por ano, estelionato é crime mais recorrente na maioria dos estados brasileiros

O crime de estelionato se consolidou como o mais recorrente na maioria dos estados em 2023, quando quase 2 milhões de golpes foram registrados, 8,2% a mais do que no ano anterior. Ao menos 1 em cada 12 casos ocorrem em meio eletrônico. Os dados fazem parte do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18).



Dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, apenas seis não apresentam esse tipo de crime no primeiro lugar ranking dos registros policiais -Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí e Paraíba, todos com roubo na liderança. Mas mesmo nestes, estelionato é o segundo crime mais comum.

Em relação a 2018, o aumento dos estelionatos foi de 360%, segundo o Fórum Brasileira de Segurança Pública, responsável por publicar o Anuário com dados dos estados.



Enquanto isso, entre 2022 e 2023, houve queda de diversos tipos de crimes, como roubos a comércios (18,8%), assaltos a residências (17,3%), roubo a pedestres (13,8%), de cargas (13,2%), de veículos (12,4%) e de celulares (10,1%).

A relação é citada por pesquisadores do Fórum para relacionar o aumento de golpes a uma transformação do comportamento criminal no país em que os crimes de rua deram lugar aos estelionatos. Estes são praticados principalmente pela internet por ladrões de celulares que acessam contas bancárias das vítimas por meio de aplicativos instalados nos aparelhos.



Para Renato Sergio de Lima, diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse tipo de crime ocorre com mais frequência em cidades grandes, com mais de 500 mil habitantes, onde há mais pessoas com letramento digital.



São Paulo, o mais populoso do país, ocupa o segundo lugar no ranking de estados com maior quantidade de ocorrências, com 1.600 casos para cada 100 mil habitantes, em 2023, atrás do Distrito Federal, que lidera a lista com 1.700 mil. Paraná, Santa Catarina, Rondônia e Goiás são os demais estados que superam mil casos de golpes a cada 100 mil habitantes.



Estados com maiores taxas de estelionatos por 100 mil habitantes



Distrito Federal - 1.700

São Paulo - 1.600

Paraná - 1.200

Santa Catarina - 1.200

Rondônia - 1.100

Goiás - 1.000



Os roubos aparecem como o segundo tipo de crime mais recorrente em 17 estados, seguido por roubos a pedestres, o terceiro crime mais registrado no Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e Rondônia.