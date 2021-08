Após busca de suspeitos, PM localiza ossada humana e drogas em mata em Londrina

Uma ossada humana foi encontrada pela PM (Polícia Militar) na tarde desta quarta-feira (24) em um matagal em Londrina. Os policiais estavam em busca de dois homens que não acataram a abordagem e fugiram na avenida Giocondo Maturi.

Para localizá-los, foi utilizado o helicóptero do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) e viaturas da 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar). De acordo com a PM (Polícia Militar), os suspeitos não foram localizados, mas a apreensão totalizou porções de maconha, que estavam em um tonel e pesaram 1,360 kg. Ainda nas proximidades, estavam um saco com 26 tabletes de maconha pesando 19,800 kg, 73 litros de lança perfume e 146 gramas de cocaína.





A ossada foi recolhidos pelo IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. O achado foi comunicado ao Instituto de Criminalística e à Polícia Civil.

As drogas, após apreendidas, foram conduzidas à divisão policial local.

O porta-voz da 4º CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), tenente Emerson Castro, destaca que informações sobre os crimes mencionados podem ser dadas para o disque-denúncia 181, além do número de WhatsApp 43-98843-7689 exclusivo para a zona norte de Londrina. As denúncias podem ser de forma anônima.