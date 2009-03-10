Pesquisar

Após crime, suspeito de matar mulher morre em acidente

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Reginaldo Gonçalves, 28 anos, suspeito de matar sua própria mulher, Liliane Bortoloto, 21 anos, no município de Santa Tereza do Oeste, às margens do Rio Paraná, no oeste do estado, também morreu.

Segundo o site CGN, ele teria sofrido um acidente numa cidade próxima, Corbélia (distante 24 quilômetros de Cascavel). No entanto, a polícia civil não descarta a hipótese de suicídio.

A morte da mulher – por esganadura – ocorreu na manhã de segunda-feira e corpo do marido foi encontrado também no período da manhã, porém no local de um acidente e na cidade distante cerca de 50 quilômetros de Santa Tereza.


