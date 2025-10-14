Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Cime de trânsito

Após dirigir na contramão, homem é preso por embriaguez em rodovia da região de Londrina

Redação Bonde com PRF
14 out 2025 às 09:32

Compartilhar notícia

Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 28 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por dirigir um Corcel sob efeito de álcool na BR-376, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (13). Ele foi abordado após usuários da rodovia denunciarem que ele estava dirigindo na contração..

Segundo a PRF, ele estaria a aproximadamente nove quilômetros da base operacional. Os policiais deslocaram-se ao local e abordaram o condutor, percebendo sinais de embriaguez. Ao ser questionado, ele alegou não possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No interior do veículo, foram encontradas bebidas alcoólicas.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O condutor, que é morador de Apucarana, foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,81 mg/L de ar alveolar. Esse índice é considerado extremamente elevado e configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).


Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. O veiculo, por estar com diversos débitos  tributários e ausência de itens de segurança para trafegar, foi removido para o pátio conveniado da PRF.

Publicidade


Divulgação/PRF


Entenda a legislação


Dirigir sob a influência de álcool é considerado crime quando o teste do bafômetro aponta uma concentração igual ou superior a 0,34 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido).


Além disso, o artigo 165 do CTB considera a infração como gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira de motorista por 12 meses. Quando o crime de trânsito é configurado, como nesse caso, o motorista também pode ser punido com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a habilitação.

Cadastre-se em nossa newsletter


A embriaguez ao volante é uma das principais causas de acidentes graves e mortes nas rodovias brasileiras.

Embriaguez dirigir Embreaguez ao volante Apucarana
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas