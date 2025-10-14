Após dirigir na contramão, homem é preso por embriaguez em rodovia da região de Londrina

Um homem de 28 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por dirigir um Corcel sob efeito de álcool na BR-376, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (13). Ele foi abordado após usuários da rodovia denunciarem que ele estava dirigindo na contração..
Segundo a PRF, ele estaria a aproximadamente nove quilômetros da base operacional. Os policiais deslocaram-se ao local e abordaram o condutor, percebendo sinais de embriaguez. Ao ser questionado, ele alegou não possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No interior do veículo, foram encontradas bebidas alcoólicas.
O condutor, que é morador de Apucarana, foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,81 mg/L de ar alveolar. Esse índice é considerado extremamente elevado e configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. O veiculo, por estar com diversos débitos tributários e ausência de itens de segurança para trafegar, foi removido para o pátio conveniado da PRF.
Entenda a legislação
Dirigir sob a influência de álcool é considerado crime quando o teste do bafômetro aponta uma concentração igual ou superior a 0,34 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido).
Além disso, o artigo 165 do CTB considera a infração como gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira de motorista por 12 meses. Quando o crime de trânsito é configurado, como nesse caso, o motorista também pode ser punido com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter a habilitação.
A embriaguez ao volante é uma das principais causas de acidentes graves e mortes nas rodovias brasileiras.