Após dirigir na contramão, homem é preso por embriaguez em rodovia da região de Londrina

Um homem de 28 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por dirigir um Corcel sob efeito de álcool na BR-376, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (13). Ele foi abordado após usuários da rodovia denunciarem que ele estava dirigindo na contração..





Segundo a PRF, ele estaria a aproximadamente nove quilômetros da base operacional. Os policiais deslocaram-se ao local e abordaram o condutor, percebendo sinais de embriaguez. Ao ser questionado, ele alegou não possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No interior do veículo, foram encontradas bebidas alcoólicas.

O condutor, que é morador de Apucarana, foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,81 mg/L de ar alveolar. Esse índice é considerado extremamente elevado e configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).





Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. O veiculo, por estar com diversos débitos tributários e ausência de itens de segurança para trafegar, foi removido para o pátio conveniado da PRF.

