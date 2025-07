Após tentativa de fuga, polícia apreende quase 240 quilos de maconha escondidos em carro

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu uma carga de quase 240 quilos de maconha escondida dentro de um veículo na noite desta quinta-feira (24) em São Carlos do Ivaí. A ação integra a Operação Sinergia e aconteceu na PR-498.





De acordo com o relatos dos agentes, foi feito um bloqueio no trevo que dá acesso ao Distrito de Nova Bilac, onde as equipes deram ordem de parada a um veículo que trafegava em alta velocidade e com visível sobrepeso. Neste momento, o condutor desobedeu a ordem e tentou fugir do local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As equipes fizeram o acompanhamento tático do veículo por alguns quilômetros e a abordagem no município de São Carlos do Ivaí. Durante a fiscalização, foi encontrada uma carga de 238,45 quilos de maconha.





Publicidade

O condutor foi preso e encaminhado para a Delegacia de São Carlos do Ivaí.