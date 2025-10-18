Pesquisar

Após ventania

Árvore cai sobre carro e deixa três pessoas feridas na região de Maringá

Redação Bonde com PRE
18 out 2025 às 10:59

Divulgação/ BPRv
Três pessoas ficaram feridas na noite desta sexta-feira (17) após uma árvore cair sobre um carro na PR-551, em Ivatuba (Região Metropolitana de Maringá).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo, um Toyota Corolla, seguia pela rodovia quando, na altura do km 15, foi atingido por uma árvore que caiu devido ao vento forte e à chuva.

O condutor e duas passageiras sofreram ferimentos e foram encaminhados a hospitais de Maringá por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O carro teve grandes danos e foi retirado do local por uma plataforma móvel.

