Assalto na UEL: polícia suspeita que ladrões tinham informações privilegiadas

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o roubo registrado na última sexta-feira (2) na reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Uma das hipóteses é de que os três ladrões que participaram do crime tinham informações privilegiadas sobre o que estava guardado no local. O trio levou equipamentos eletrônicos que a instituição havia ganhado em dezembro da Receita Federal. O lote total doado no ano passado tem valor de R$ 260 mil.





“No momento em que entraram (na reitoria), imediatamente perguntaram do local onde estavam os equipamentos eletrônicos e exigiram a entrega, principalmente, de aparelhos da marca Apple, possivelmente pelo valor destes equipamentos. Outros equipamentos estavam neste local, mas não foram subtraídos”, frisou o delegado Mozart Rocha Gonçalves. Entre os objetos roubados estão celulares, iPades e notebooks.

Algumas testemunhas já foram ouvidas e deram detalhes da ação criminosa. Outras pessoas também serão chamadas para prestarem depoimento nesta semana. “Aparentemente três indivíduos entraram com armas de fogo, renderam o assistente administrativo na portaria. Ele e outras pessoas, como professores e terceiros, foram direcionados para uma sala, que foi trancada. Neste momento, subtraíram os produtos eletrônicos”, detalhou. Os aparelhos estavam sendo catalogados.