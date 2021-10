Atiradores pedem para mãe se trancar em quarto e atiram em filho em Maringá

Um homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo por volta das 17h desta quarta-feira (27) na rua José Tescaro, no jardim Sumaré, em Maringá.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Sua mãe descreveu à PM (Polícia Militar) que estava no local com ele e um amigo dele que alegou não conhecer, quando dois homens chegaram e solicitaram que ela se trancasse no quarto.

Continua depois da publicidade





A mulher disse ter ouvido os disparos e, posteriormente, encontrado o filho baleado no fundo da residência. O suposto amigo fugiu do local, segundo ela.





O relato ainda expõe que um deles segurava uma arma de fogo e outro portava duas pistolas. A parente do ferido não detalhou mais características acerca dos atiradores, que, segundo ela, fugiram em rumo desconhecido.

Continua depois da publicidade





A PM informou ter encontrado 19 estojos de munição, sendo 11 de calibre 9mm e oito de calibre 40.







A equipe médica, que chegou junto à PM, atendeu inicialmente o rapaz e o encaminhou ao Hospital Universitário de Maringá.