Aumenta número de armas de fogo apreendidas na região de Londrina

A ocorrência de um assalto violento em uma pizzaria na zona sul de Londrina ainda repercute na cidade e traz luz à discussão sobre a segurança pública na cidade. As estatísticas da Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná) registraram aumento de armas de fogo apreendidas na 20ª Aisp (Área Integrada de Segurança Pública), que compreende Londrina, Cambé, Ibiporã, Jataizinho e Tamarana, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

No dia 31 de julho, três homens renderam funcionários de uma pizzaria na avenida Dez de Dezembro. Eles levaram o proprietário para os fundos do estabelecimento, onde há uma casa, em busca de mais dinheiro além do que havia no caixa e, em determinado momento, o comerciante foi para um quarto onde havia uma arma de fogo. Ele conseguiu atingir dois bandidos, que morreram no local, e um terceiro conseguiu fugir e ainda não foi preso.





Nos três primeiros meses de 2022 foram apreendidas 77 armas de fogo contra 48 em 2021, ou seja 29 armas a mais, um acréscimo de 60,42%. Para comparação, a variação percentual no mesmo período registrado no Estado foi de +3,69% - foram 1.546 armas apreendidas no ano passado contra 1.603 neste ano.





Em cinco anos foram apreendidas 27.733 armas no Paraná, 1.102 delas em Londrina, ou seja, as armas apreendidas em Londrina representam quase 4% de tudo o que é apreendido no Estado (3,97%). A PF (Polícia Federal) apreendeu 228 armas em 2020 e 281 no ano passado em todo o Paraná (+23,24%) e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) mais que dobrou o número de armas apreendidas na unidade da federação, partindo de 100 armas confiscadas em 2020 para 233 em 2021 (+133%).





