Autor de crime em farmácia de Londrina é indiciado por homicídio qualificado

A Delegacia de Homicídios de Londrina concluiu no último sábado (8) o inquérito envolvendo a morte do funcionário de uma farmácia William Aparecido Henrique Ferreira, 25, no dia 27 de fevereiro, na zona sul da cidade, como a FOLHA havia antecipado. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado, assim como por tráfico de drogas, já que tinha participação em um esquema de comércio de entorpecentes.





Delegado de Homicídios de Londrina, Miguel Chibani explica que o assassinato teve como qualificadores o motivo torpe, causado por ciúmes da companheira, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que o tiro foi efetuado pelas costas, surpreendendo a vítima. “Houve uma conversa preliminar e a vítima não percebe a intenção homicídio, então há ali também uma dissimulação que dificulta com que a vítima reaja ou tome algum tipo de providência, evitando o resultado lesivo”, complementa.

Como relatou o delegado, Jander Bezerra da Silva teria chegado e pedido por uma cartela de dipirona à vítima. Quando Fereira se virou para pegar o medicamento, ele teria efetuado o primeiro disparo, mas a bala não saiu. Na sequência, a vítima teria caído e dado alguns passos para trás quando foi atingida na cabeça e morreu na hora. O projétil ficou alojado na nuca do jovem. Até o momento, segundo o delegado, não foi possível identificar o calibre da arma.





Além do crime de homicídio qualificado, o suspeito também foi indiciado por tráfico de drogas, já que no decorrer da investigação foi identificado que ele era responsável por armazenar, fracionar e entregar os entorpecentes para o vendedor.

Em coletiva na manhã desta segunda-feira (10), o delegado detalhou que, no dia, o suspeito teria chegado às 8h no trabalho e saído às 9h40 com a justificativa de que iria levar os filhos ao médico. Nas câmeras de segurança da farmácia, ele aparece pela primeira vez às 10h19 no local do crime, muito agitado.





Chibani explica que em maio de 2024 o homem descobriu que a então companheira estaria tendo uma relação amorosa com a vítima, sendo que, na época, teria enviado mensagens de texto ameaçando William Aparecido Henrique Ferreira. “Ele rompeu a sociedade conjugal naquele momento por alguns meses, retornou a convivência, mas não esqueceu da traição”, afirma, citando que em todas as discussões com a companheira ele fazia referência à traição.

A gota d’água para o crime foi, de acordo com a investigação, o fato de a companheira ter afirmado, dois dias antes do crime, que queria romper a relação que já durava mais de oito anos. “Ali ele decidiu realmente que mataria a vítima”, aponta o delegado.





MP E JUSTIÇA

Jander Bezerra da Silva foi preso temporariamente quatro horas após o crime, que foi convertida em preventiva já no dia seguinte. Nesses casos, a polícia tem até 10 dias para concluir as investigações e encaminhar o inquérito ao MP (Ministério Público do Paraná), que tem até o final desta semana para oferecer denúncia contra o suspeito ou pedir a continuidade da investigação. Nesse último caso, o indiciado é solto. De acordo com a polícia, ele ainda não tem defesa constituída.





Pelo que foi produzido de provas e materiais, Chibani afirma que o caminho mais viável é a denúncia à Justiça. Segundo ele, as câmeras de segurança, o álibi do suspeito que não condiz com a verdade, assim como o reconhecimento de uma das testemunhas, permitem com que a Polícia Civil não tenha dúvidas quanto à autoria do crime.





A arma e as roupas usadas durante o crime ainda não foram encontrados, apenas o boné foi apreendido no estacionamento da farmácia após suspeito ter deixado o acessório cair. Em relação ao histórico de crimes, ele já teve registros na polícia por lesão corporal grave e posse de munição na cidade de Barbosa Ferraz, a cerca de 150 quilômetros de Londrina.