Avô condenado por estuprar a neta em Arapongas é preso pela Polícia Civil

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta segunda-feira (20) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) um homem de 60 anos condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável.
“O condenado, avô da vítima, foi responsabilizado por abusos cometidos de forma contínua contra sua própria neta, que tinha 4 anos de idade na época dos fatos”, explica a delegada da PCPR Camila Costa.
O crime aconteceu entre os anos de 2019 e 2023. A PCPR tomou conhecimento do caso quando a mãe da vítima denunciou o crime após a criança se queixar de dor e contar o que o avô fazia.
Após a investigação, o homem foi indiciado pela PCPR e posteriormente condenado pela justiça a 25 anos de reclusão. O homem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena.
DENÚNCIAS
A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.
Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.