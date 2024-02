Babá é presa acusada de furtar joias de casal na Gleba Palhano, em Londrina

Uma mulher de 58 anos, que trabalhava como babá, foi presa acusada de furtar joias no apartamento de um casal na Gleba Fazenda Palhano, na Zona Sul de Londrina, na noite deste domingo (4).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o casal contratou a mulher por meio de uma agência de babás e, à noite, teria saído para jantar enquanto a acusada teria ficado para cuidar da criança.

Publicidade

Publicidade





Pouco tempo depois, enquanto estava no restaurante, o casal olhou o sistema de segurança interno do apartamento e percebeu que a suspeita estava entrando em alguns cômodos da residência, os quais não eram necessários para os cuidados do bebê.





O casal, então, abandonou o jantar e voltou para o apartamento. No local, ambos questionaram a mulher sobre a entrada nos cômodos e, nesse momento, a babá teria tentado fugir, mesmo sem sucesso.

Publicidade





Na sequência, o casal perguntou à acusada se ela teria furtado algo. A suspeita negou, mas, quando o homem disse que iria ligar para a polícia, a babá começou a tirar uma série de joias de seus bolsos.