Bando faz arrastão dentro de ônibus em Londrina

Sete adolescentes do Centro Murialdo, que presta atendimento a jovens infratores a fim de reintegrá-los à sociedade, fizeram arrastão em circular da linha 202 (Vale Azul), no final da manhã desta sexta-feira (20), em Londrina.

Segundo a Polícia, os menores entraram no veículo na zona sul e deram voz de assalto com menção de estarem armados. O bando foi recolhendo objetos de valor, dinheiro, bonés e bolsas dos passageiros. "Então houve discussão entre os menores e o motorista", disse o sargento Vaz. O funcionário ttrancou as portas do veículo e dirigiu-se ao centro da cidade, com destino a 10ª Subdivisão Policial.

"Três menores fugiram pelas janelas do ônibus, mesmo o veículo estando em movimento. Chegando aqui na frente, o motorista nos comunicou e apreendemos o bando", explicou Vaz.

Os adolescentes entre 17 e 16 foram apreendidos em flagrante por roubo e encaminhados ao Cense. Eles já tinham passagem por homicídio, roubo e tráfico.



