Barbeiro é indiciado por expor criança autista durante corte nas redes sociais no PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) indiciou, na segunda-feira (10), um homem de 32 anos por exposição indevida de uma criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em redes sociais. O fato aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, em Ponta Grossa (Campos Gerais).





A investigação apurou que o homem, que atua como barbeiro, filmou a criança, de 6 anos, durante um corte de cabelo e publicou o vídeo em sua conta profissional em uma rede social sem autorização dos responsáveis.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme o delegado Derick Moura, a postagem incluía uma legenda questionando o valor cobrado por outros profissionais para atender uma criança naquela condição, resultando em comentários ofensivos direcionados à criança e sua família.





“O inquérito identificou que, além de publicar o vídeo sem autorização, o investigado respondeu de forma concordante a comentários depreciativos sobre a criança”, explica.





Diante dos elementos apurados, a autoridade policial formalizou o indiciamento pelo crime que trata da submissão de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento, com pena de detenção de seis meses a dois anos.





O caso foi encaminhado ao Ministério Público para análise e providências.