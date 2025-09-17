Bebê de 5 meses e outras três pessoas ficam feridas em colisão no Noroeste

Um bebê de cinco meses e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão envovendo dois carros na PR-463, em Cruzeiro do Sul (Noroeste), nesta terça-feira (16). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a batida foi próxima ao quilômetro 29 da rodovia, quando um dos veículos cruzou a pista de rolamento e foi atingido pelo outro, que trafegava no sentido contrário.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os condutores dos veículos e um passageiro foram encaminhados de ambulância para um hospital de Cruzeiro do Sul. Um bebê de cinco meses precisou ser levado a um hospital de Maringá (Noroeste) pelo transporte aéreo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Publicidade

Os dois veículos foram removidos para o pátio da polícia, sendo um por débitos pendendentes e o outro por não haver responsável no local para a remoção.



