Na PR-463

Bebê de 5 meses e outras três pessoas ficam feridas em colisão no Noroeste

Redação Bonde com PRE
17 set 2025 às 08:21

Foto: Divulgação/PRE
Um bebê de cinco meses e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão envovendo dois carros na PR-463, em Cruzeiro do Sul (Noroeste), nesta terça-feira (16). De acordo com a PRE  (Polícia Rodoviária Estadual), a batida foi próxima ao quilômetro 29  da rodovia, quando um dos veículos cruzou a pista de rolamento e foi atingido pelo outro, que trafegava no sentido contrário. 


Os condutores dos veículos e um passageiro foram encaminhados de ambulância para um hospital de Cruzeiro do Sul. Um bebê de cinco meses precisou ser levado a um hospital de Maringá (Noroeste) pelo transporte aéreo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).


Os dois veículos foram removidos para o pátio da polícia, sendo um por débitos pendendentes e o outro por não haver responsável no local para a remoção. 


batida Colisão Colisão entre veículos cruzeiro do sul acidente de trânsito
