Bebê esgasgado com leite materno é salvo pela Polícia Militar através de ligação

Um bebê de 13 dias de vida engasgado com leite materno foi salvo por meio de instruções passadas pela PM (Polícia Militar) em ligação com a mãe nesta quarta-feira (5) em Londrina.





A mãe do bebê, após perceber o que estava acontecendo, buscou ajuda de uma vizinha, que rapidamente pegou o telefone e acionou o 190 buscando ajuda.

A atendente da PM, Cabo Daniela Sanches, recebeu a chamada na Central de Operações e passou a tranquilizar a mãe e passar informações sobre os procedimentos que deveriam ser tomados imediamente. Em seguida, passou a guiá-la pelas etapas da manobra de heimlich, utilizada para desengasgos.





Ao mesmo tempo que o atendimento acontecia, uma equipe de emergência do Corpo de Bombeiros foi adicionada para se dirigir até o local e garantir que a mãe e o bebê tivessem atendimento médico. Entretanto, a mãe conseguiu realizar a manobra e desengasgar o bebê antes da chegada da equipe de socorro.



