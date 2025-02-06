Pesquisar

Bebê esgasgado com leite materno é salvo pela Polícia Militar através de ligação

Redação Bonde com PM
06 fev 2025 às 17:42

Um bebê de 13 dias de vida engasgado com leite materno foi salvo por meio de instruções passadas pela PM (Polícia Militar) em ligação com a mãe nesta quarta-feira (5) em Londrina. 


A mãe do bebê, após perceber o que estava acontecendo, buscou ajuda de uma vizinha, que rapidamente pegou o telefone e acionou o 190 buscando ajuda. 

A atendente da PM, Cabo Daniela Sanches, recebeu a chamada na Central de Operações e passou a tranquilizar a mãe e passar informações sobre os procedimentos que deveriam ser tomados imediamente. Em seguida, passou a guiá-la pelas etapas da manobra de heimlich, utilizada para desengasgos. 


Ao mesmo tempo que o atendimento acontecia, uma equipe de emergência do Corpo de Bombeiros foi adicionada para se dirigir até o local e garantir que a mãe e o bebê tivessem atendimento médico. Entretanto, a mãe conseguiu realizar a manobra e desengasgar o bebê antes da chegada da equipe de socorro. 


Leia também:

Imagem
Mãe consegue aval do STJ para desarquivar caso do filho morto pela PM em Londrina
Marilene Ferraz, de 50 anos, conseguiu no último dia 20 de janeiro o aval do STJ (Superior Tribunal de Justiça) para desarquivar as investigações da morte do seu filho Davi Gregório Ferraz dos Santos, que levou 15 tiros em um suposto confronto com a PM
