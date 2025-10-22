BMW e caminhão se envolvem em acidente em Rolândia

Uma colisão entre uma BMW e um caminhão foi registrada na noite desta terça-feira (21), na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão ocorreu por volta das 21h40, em um trecho de pista dupla, curva aberta e declive. O acidente envolveu uma BMW X4 XDrive e um caminhão Iveco/Tector.

O condutor da BMW não foi identificado até o momento, pois foi hospitalizado antes da chegada da equipe ao local. Já o motorista do caminhão, de 31 anos, não sofreu ferimentos e apresentou resultado negativo (0,00 mg/l) no teste do etilômetro.

A BMW foi removida ao pátio da PRE de Rolândia, enquanto o caminhão foi liberado no local. As causas do sinistro estão sendo apuradas.