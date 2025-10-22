Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Carro destruído

BMW e caminhão se envolvem em acidente em Rolândia

Redação Bonde com PRE
22 out 2025 às 13:33

Compartilhar notícia

Divulgação/ BPRv
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma colisão entre uma BMW e um caminhão foi registrada na noite desta terça-feira (21), na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão ocorreu por volta das 21h40, em um trecho de pista dupla, curva aberta e declive. O acidente envolveu uma BMW X4 XDrive e um caminhão Iveco/Tector.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


O condutor da BMW não foi identificado até o momento, pois foi hospitalizado antes da chegada da equipe ao local. Já o motorista do caminhão, de 31 anos, não sofreu ferimentos e apresentou resultado negativo (0,00 mg/l) no teste do etilômetro.

Cadastre-se em nossa newsletter


A BMW foi removida ao pátio da PRE de Rolândia, enquanto o caminhão foi liberado no local. As causas do sinistro estão sendo apuradas.

BMW X1 Rolandia acidente caminhão Colisão Colisão frontal
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas