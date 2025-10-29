Pesquisar

Bombeiros paranaenses são campeões de torneio nacional de salvamento veicular

Redação Bonde com AEN-PR
29 out 2025 às 10:41

CBMPR/AEN
O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) conquistou o 1º lugar geral no 7º Desafio Nacional de Salvamento Veicular, neste final de semana, representado pela equipe do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Cascavel. Nesta edição, a competição integrou a programação do 1º Congresso Nacional de Emergência e Segurança Viária, realizado de 23 a 25 de outubro, no Espírito Santo.


O desafio reuniu 24 equipes de 14 estados brasileiros, integrando bombeiros militares, profissionais do Samu e representantes de concessionárias de rodovias, totalizando mais de 200 competidores. Além da equipe de Cascavel, o CBMPR também estava representado pela equipe do 10º Batalhão de Bombeiro Militar, de Francisco Beltrão. Ambas chegaram ao nacional por meio da etapa estadual — seletiva que define as representações de cada estado na competição.

A vitória do 4º BBM consolidou os bombeiros paranaenses como a melhor equipe de salvamento veicular do Brasil em 2025. A equipe de Cascavel também foi a grande vencedora nas premiações por áreas, levando os troféus de Melhor Comandante, Melhor Equipe Técnica e Melhor Equipe Médica. O grupo vitorioso tem em sua equipe técnica o 1º tenente Risardi (comandante), o 1º tenente Cícero, o 1º sargento Baranowski e o 2º sargento Franciney. No atendimento pré-hospitalar o 2º sargento Dos Santos e o cabo Fernando, e ainda a 3º Sargento Melânia na reserva.


Em sua sétima edição, o Desafio tem como objetivo aprimorar as técnicas de resposta a acidentes de trânsito com vítimas presas em ferragens. Durante as provas, as equipes realizam simulações de resgate em veículos acidentados, com cenários que reproduzem situações reais — desde colisões frontais até capotamentos. Cada equipe dispõe de 25 minutos para aplicar o conjunto completo de procedimentos: avaliação de cena, comando de operações, corte e estabilização dos veículos e atendimento pré-hospitalar às vítimas.

Segundo o major Tiago Zajac, presidente da Câmara Técnica de Salvamento Veicular do CBMPR, o desafio tem papel fundamental na formação continuada dos bombeiros. “Essas competições vão muito além da disputa. Elas estimulam a criação de equipes especializadas, a padronização de técnicas e o aperfeiçoamento constante do atendimento prestado à população. Cada minuto salvo em um treinamento como esse pode representar uma vida preservada em um acidente real”.

Bombeiros Corpo de Bombeiros Paraná
