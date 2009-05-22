Pesquisar

Fatalidade

Borracheiro morre com explosão de pneu de caminhão

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

O borracheiro Gervásio Sendoski, 46 anos, morreu por volta das 10h30 da manhã desta sexta-feira (22) enquanto montava e enchia um pneu de caminhão. A fatalidade ocorreu em uma borracharia na BR-277, próximo à Ferroeste, em Cascavel, no oeste do estado.

Relato dos socorristas do Siate que atenderam a ocorrência dá conta de que houve uma explosão do pneu, atirando fortemente Gervásio contra uma pilastra dentro da borracharia. Além disso, parte da roda atingiu a face do borracheiro. Ele teve morte instantânea.

