Borracheiro morre com explosão de pneu de caminhão

O borracheiro Gervásio Sendoski, 46 anos, morreu por volta das 10h30 da manhã desta sexta-feira (22) enquanto montava e enchia um pneu de caminhão. A fatalidade ocorreu em uma borracharia na BR-277, próximo à Ferroeste, em Cascavel, no oeste do estado.

Relato dos socorristas do Siate que atenderam a ocorrência dá conta de que houve uma explosão do pneu, atirando fortemente Gervásio contra uma pilastra dentro da borracharia. Além disso, parte da roda atingiu a face do borracheiro. Ele teve morte instantânea.

