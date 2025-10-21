Pesquisar

PR-323

Buraco na pista provoca acidente e deixa mulher ferida em rodovia estadual do Paraná

Redação Bonde
21 out 2025 às 10:53

Divulgação/PRE
Uma mulher ficou ferida após o carro em que estava tombar na PR-323, em Paiçandu (Noroeste), na tarde de segunda-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 14h30, no km 188 da rodovia, quando o condutor de um Volkswagen Gol perdeu o controle da direção ao passar por um buraco na pista.


Com o impacto, o veículo rodou e tombou às margens da estrada. A passageira foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento hospitalar.

O motorista, que não teve ferimentos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. O veículo, que sofreu danos, foi liberado no local.

buraco buracos Rodovia PR-323 acidente Paiçandu
