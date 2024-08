Buscas por bebê de dois anos desaparecido são intensificadas na região de Apucarana

As buscas pelo bebê de dois anos e dois meses desaparecido em Cambira (município próximo a Apucarana) continuam neste sábado (17).





Arthur desapareceu na estrada Marumbi, área rural do município. De acordo com a família, o menino foi visto pela última vez no sítio onde morava por volta das 17h desta sexta-feira (16).

Trabalham nas buscas as equipes da PM (Polícia Militar), Corpo de Bombeiros, BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), além de voluntários civis, que estão mobilizados no local.





Para auxiliar na procura, estão sendo utilizados drones, cães farejadores e helicóptero. Segundo nota divulgada pela PM, "as equipes seguem empenhadas em encontrar a criança o mais rápido possível".