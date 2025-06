Cães ajudam GM a encontrar 10 kg de maconha na Zona Norte Londrina

A Guarda Municipal de Londrina apreendeu, nesta quinta-feira (5), 10 kg de maconha e uma moto em situação irregular durante abordagem a uma residência no Novo Amparo (Zona Norte). O caso ocorreu enquanto uma equipe do GOC (Grupo de Operações com Cães) patrulhava a região, por meio da operação Choque de Ordem.





De acordo com a GM, o faro de um dos cães da equipe indicou a presença dos entorpecentes no local. Ao entrar na residência suspeita, os agentes encontraram 10,160 kg de maconha e uma motocicleta irregular. Tanto o homem apontado pelo envolvimento com as drogas quanto o proprietário do veículo foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.