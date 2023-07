Cães da Guarda municipal farejam drogas na Central dos Correios em Londrina

Outras apreensões





A GM, por meio do Grupo de Operações com Cães, realizou outras apreensões de entorpecentes nas imediações de prédios públicos municipais durante esta semana. No total, são 4.008 gramas e uma caderneta com anotações referentes ao tráfico e uma prensa para fracionar a droga.

Imagem ilustrativa da imagem Cães da GM de Londrina encontram droga na Central dos Correios

| Foto: Defesa Social/Divulgação

Na terça-feira (18), a equipe do Canil da GM realizava patrulhamento preventivo pelo entorno da Capela Mortuária do Jardim Maracanã (zona oeste), quando encontrou algumas embalagens vazias. Os recipientes eram semelhantes aos utilizados por traficantes para o armazenamento de entorpecentes, e foram localizados na entrada de um terreno baldio.





Diante da suspeita, os cães farejadores Haggar e Kadu foram acionados e indicaram que poderia haver drogas escondidas embaixo de entulhos. Os guardas encontraram uma sacola com 284 porções de drogas já fracionadas para venda, sendo 107 pedras de crack, 89 buchas de maconha e 88 pinos de cocaína, que juntas somaram 429 gramas. Os objetos foram recolhidos e encaminhados para a central de flagrantes da Polícia Civil. O proprietário das drogas não foi encontrado.

Já na quinta-feira, guardas municipais patrulhavam pelo entorno da Capela Mortuária do Jardim União da Vitória, região sul, quando viram um homem em atitude suspeita. A equipe se aproximou, mas não foi possível realizar a abordagem, pois ele fugiu.





A cadela Hera, do Canil da Guarda Municipal, fez a verificação de vários pontos no local e localizou diversas porções de entorpecentes, dentre as quais 41 pinos de cocaína, nove buchas de maconha e uma porção grande de crack. Os objetos foram recolhidos e encaminhados para a autoridade policial da cidade.







Também na quinta-feira, a equipe do Canil da GM patrulhava pelas imediações dos prédios públicos municipais localizados no Conjunto Novo Amparo, região norte, e perceberam uma movimentação estranha de pessoas próximo a um imóvel abandonado.





Por ser um local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, a equipe empregou o cão policial Apolo para verificar se havia algum entorpecente. Após as buscas, o cão conseguiu encontrar 1.035 gramas de maconha divididas em pedaços grandes, além de uma prensa utilizada para fracionar a droga para venda. Todos os objetos foram recolhidos e encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Civil.