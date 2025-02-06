Câmeras de rodovias flagram motoristas de BMW fazendo manobras perigosas no PR; veja

A PRF flagrou na quarta (5) dois motoristas de duas BMWs executando manobras perigosas na BR-101, na praça de pedágio de Garuva (SC), sentido Curitiba (PR). As infrações de trânsito foram registradas por meio do videomonitoramento da concessionária Arteris.
Por volta das 17h, dois motoristas em comboio acessaram a praça de pedágio, sendo que o primeiro pagou a tarifa e o segundo, próximo do primeiro, aproveitando-se da oportunidade, evadiu-se da praça sem fazer o pagamento. Ao saírem da praça, o primeiro motorista acelerou e realizou diversas manobras perigosas como arrastamento de pneus, "cavalos-de-pau" e movimentos em círculo em plena rodovia federal, em meio a outros veículos e caminhões.
Assista abaixo:
Enquanto o primeiro motorista, que dirigia uma BWM M3 sedan 2017 azul, avaliada em cerca de R$ 360 mil, fazia as manobras, o outro motorista da BMW, um modelo M3 Competition 2021 verde, avaliada em cerca de R$ 560 mil, filmava toda a ação.
Diante das imagens do videomonitoramento fornecidas pela concessionária Arteris Litoral Sul, a PRF conseguiu abordar os dois motoristas na unidade da PRF em Tijucas do Sul, na BR-376.
Ao serem fiscalizados, os policiais rodoviários federais constataram que ambos os veículos circulavam sem as placas, com a clara intenção de não serem identificados nas empreitadas ilegais, sejam em manobras perigosas ou mesmo para passagens em alta velocidade em controladores de velocidade.
A BMW verde estava completamente sem placas, mas elas estavam no porta-luvas. Mesmo assim eram irregulares, pois são de um modelo reduzido, não previsto pela legislação de trânsito. O motorista, que estava com uma passageira e uma criança de três anos no carro, foi autuado pelas irregularidades no carro e também pela evasão do pedágio, além de usar o celular para filmar as manobras dirigindo. O total das multas ficou em R$ 912,33.
A BMW azul (que fez as manobras) só tinha a placa traseira. Além das manobras perigosas, foi constatado que o motorista estava com a CNH vencida e o carro tinha o para-brisas trincado, sendo autuado em R$ 3.716,87. Apenas a infração relativa às manobras tem o valor de R$ 2.934,70 e tem a penalidade de suspensão da habilitação.