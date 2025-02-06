Câmeras de rodovias flagram motoristas de BMW fazendo manobras perigosas no PR; veja

Por volta das 17h, dois motoristas em comboio acessaram a praça de pedágio, sendo que o primeiro pagou a tarifa e o segundo, próximo do primeiro, aproveitando-se da oportunidade, evadiu-se da praça sem fazer o pagamento. Ao saírem da praça, o primeiro motorista acelerou e realizou diversas manobras perigosas como arrastamento de pneus, "cavalos-de-pau" e movimentos em círculo em plena rodovia federal, em meio a outros veículos e caminhões.

A PRF flagrou na quarta (5) dois motoristas de duas BMWs executando manobras perigosas na BR-101, na praça de pedágio de Garuva (SC), sentido Curitiba (PR). As infrações de trânsito foram registradas por meio do videomonitoramento da concessionária Arteris.





Enquanto o primeiro motorista, que dirigia uma BWM M3 sedan 2017 azul, avaliada em cerca de R$ 360 mil, fazia as manobras, o outro motorista da BMW, um modelo M3 Competition 2021 verde, avaliada em cerca de R$ 560 mil, filmava toda a ação.

Diante das imagens do videomonitoramento fornecidas pela concessionária Arteris Litoral Sul, a PRF conseguiu abordar os dois motoristas na unidade da PRF em Tijucas do Sul, na BR-376.





Ao serem fiscalizados, os policiais rodoviários federais constataram que ambos os veículos circulavam sem as placas, com a clara intenção de não serem identificados nas empreitadas ilegais, sejam em manobras perigosas ou mesmo para passagens em alta velocidade em controladores de velocidade.





A BMW verde estava completamente sem placas, mas elas estavam no porta-luvas. Mesmo assim eram irregulares, pois são de um modelo reduzido, não previsto pela legislação de trânsito. O motorista, que estava com uma passageira e uma criança de três anos no carro, foi autuado pelas irregularidades no carro e também pela evasão do pedágio, além de usar o celular para filmar as manobras dirigindo. O total das multas ficou em R$ 912,33.





A BMW azul (que fez as manobras) só tinha a placa traseira. Além das manobras perigosas, foi constatado que o motorista estava com a CNH vencida e o carro tinha o para-brisas trincado, sendo autuado em R$ 3.716,87. Apenas a infração relativa às manobras tem o valor de R$ 2.934,70 e tem a penalidade de suspensão da habilitação.