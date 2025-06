Caminhão cai em ribanceira e motorista é ejetado da cabine e morre no Noroeste

Um homem de 40 anos morreu após o caminhão que conduzia sair da pista e despencar em uma ribanceira na PR-180, em Moreira Sales (Noroeste), no fim da tarde desta segunda-feira (9). O acidente ocorreu por volta das 17h30, no km 199.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um caminhão Mercedes-Benz com reboque no sentido de Moreira Sales a Mariluz, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista pela margem direita. O veículo caiu em uma ribanceira e o condutor foi ejetado da cabine, morrendo ainda no local.





Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para perícia e recolhimento do corpo. As causas do acidente serão apuradas.