Caminhão com cilindros de gás GLP tomba em rodovia de Apucarana

Um caminhão carregado com cilindros de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) tombou na tarde desta terça-feira (14) na PR-170, próximo ao Contorno Norte de Apucarana (Centro-Norte). O acidente deixou o motorista ferido e provocou o espalhamento da carga pela margem da rodovia.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do veículo foi socorrido pela equipe da concessionária que administra o trecho e encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no braço esquerdo.

A PRE informou que o caminhão transportava cilindros descarregados, o que reduziu o risco de explosão. Mesmo assim, a área foi isolada como medida de segurança até a chegada da empresa responsável pela carga, que fará a remoção dos cilindros.



