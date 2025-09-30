Caminhão com dois reboques tomba sobre mureta da PR-445 na região de Londrina

Um caminhão com placas de Londrina tombou na noite desta segunda-feira (29), por volta das 21h50, no km 84 da PR-445, no sentido Cambé a Bela Vista do Paraíso. Os procedimentos de socorro ao motorista e liberação total da pista foram finalizados à 1h desta terça-feira (30).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo estava acoplado a dois semirreboques da marca Facchini, ambos também com placas de Londrina. O motorista, de 33 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cambé. Devido à internação, o teste de etilômetro não foi aplicado.

O tombamento ocorreu na margem esquerda da rodovia, com o caminhão colidindo contra a mureta de divisão de pista. Os veículos foram liberados e entregues a um responsável.



