Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Acidente

Caminhão com dois reboques tomba sobre mureta da PR-445 na região de Londrina

Redação Bonde
30 set 2025 às 11:19

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um caminhão com placas de Londrina tombou na noite desta segunda-feira (29), por volta das 21h50, no km 84 da PR-445, no sentido Cambé a Bela Vista do Paraíso. Os procedimentos de socorro ao motorista e liberação total da pista foram finalizados à 1h desta terça-feira (30).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo estava acoplado a dois semirreboques da marca Facchini, ambos também com placas de Londrina. O motorista, de 33 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cambé. Devido à internação, o teste de etilômetro não foi aplicado.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O tombamento ocorreu na margem esquerda da rodovia, com o caminhão colidindo contra a mureta de divisão de pista. Os veículos foram liberados e entregues a um responsável.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

acidente Tombamento caminhão Ibiporã Região Metropolitana de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas