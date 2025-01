Caminhão com MDF tomba, espalha carga de MDF e atinge outros dois veículos na BR-376

Um caminhão carregado com MDF tombou e envolveu outros dois veículos de carga na altura do km 326 da BR-376, em Ortigueira, na tarde desta terça-feira (7). Duas pessoas ficaram feridas.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, o caminhão com MDF seguia sentido Curitiba e, ao entrar em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção, provocando o tombamento. Com isso, a carga de MDF ficou espalhada pela via.

Dois caminhões que vinham em sentido contrário, um baú e outro carregado de etanol, também foram atingidos.





O tráfego ficou totalmente interrompido para o atendimento das vítimas que estavam no caminhão tombado. O condutor foi encaminhado por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para Ortigueira e a passageira foi levada pelo resgate aeromédico para Londrina.





O fluxo da faixa sentido Curitiba foi desviado por uma via secundária de cascalho, gerando lentidão no trânsito e uma fila de aproximadamente dez quilômetros. Por volta das 18h15, apenas a carreta permanecia em uma das faixas provocando lentidão no tráfego.





(Atualizado às 18h16)