Caminhão com quase 1,5 tonelada é apreendido em Campo Mourão

Na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 9h45, na rodovia BR-369, em frente a Unidade Operacional da PRF de Campo Mourão, policiais rodoviários federais que estavam fazendo fiscalização voltada a veículos de carga, deram ordem de parada a um caminhão baú.







O motorista não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Alguns metros à frente , entrou em uma estrada rural, abandonou o caminhão e fugiu a pé.

Os policiais efetuaram buscas com o objetivo de localizar o condutor, mas devido a densidade da vegetação, não foi possível localizá-lo.





No interior do baú havia caixas com porta-retratos e os policiais descobriram que, atrás dessa carga, estavam escondidos vários fardos de maconha. Após a pesagem, foi constatado que havia 1.433 kg da droga.





O veículo carregado com a droga foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.