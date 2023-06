Caminhão é flagrado com 780 vapers que seriam levados de Maringá para Londrina

Um caminhão foi flagrado com uma carga de 780 vapers (cigarros eletrônicos) que seriam levados de Maringá (Noroeste) a Londrina. A apreensão ocorreu, segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), na tarde desta quinta-feira (1º) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme a PRE, por volta das 15h, a equipe volante da 2ª Companhia do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) abordou, no km 7 da PR-444, um veículo pertence a uma transportadora e, ao verificar o compartimento de cargas em comparação com as notas de transporte apresentadas pelo condutor, foi possível localizar uma caixa sem identificação e registro que continha os produtos proibidos oriundos de entrada ilegal no país através das fronteiras. Esses cigarros eletrônicos haviam sido coletados em Maringá e seriam entregues em Londrina.





Depois da contagem e qualificação do motorista e empresa - as identificações não foram divulgadas - foi efetuado contato com a PF (Polícia Federal) de Londrina para providências e os produtos encaminhados ao depósito da Receita Federal do Brasil.