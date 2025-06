Caminhão mata idoso que empurrava carro quebrado no Noroeste do Paraná

Um homem de 61 anos morreu após ser atingido por um caminhão enquanto empurrava um carro quebrado na PR-317, em Nossa Senhora das Graças (Noroeste), nesta terça-feira (3). O acidente foi registrado por no quilômetro 32 da rodovia, no trecho que liga o município a Santo Inácio.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o idoso empurrava um Ford Corcel sobre a pista de rolamento quando foi atingido na traseira por um caminhão Mercedes-Benz que seguia no mesmo sentido. O impacto provocou a morte imediata do pedestre, que teve o corpo recolhido pelo IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.

O motorista do Corcel, que estava dentro do veículo no momento da colisão, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aéreo, sendo encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. O condutor do caminhão não ficou ferido.