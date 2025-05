Caminhão roubado após sequestro de motorista é recuperado no centro-norte do PR

Um caminhão trator Scania/G 380 A 6x2, que havia sido roubado durante um sequestro, foi recuperado na tarde desta segunda-feira (5) no bairro Leão do Norte, em Marilândia do Sul (Norte). A vítima, de 56 anos, disse à PM (Polícia Militar) que foi libertada pelos criminosos em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) e, em seguida, acionou seu patrão, que utilizou o sistema de rastreamento para localizar o veículo.





O caminhão foi encontrado estacionado em uma rua ao lado do Posto Cupim, com as chaves ainda no contato e sem sinais de danos. A Polícia Militar foi chamada e acompanhou o solicitante até a delegacia de Marilândia do Sul, onde o caso foi registrado como recuperação de veículo.