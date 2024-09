Caminhão sai da pista, bate em moto ao retornar e mata motociclista em Sertanópolis

Um motociclista de 60 anos morreu após se envolver em um grave acidente na PR-323, em Sertanópolis, por volta das 11h desta sexta-feira (13). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de um caminhão com placas de Ribeirão Preto trafegava no sentido Sertanópolis-Londrina quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma canaleta fluvial.





Ao tentar retornar à via, o caminhão colidiu lateralmente com a motocicleta, com placas de Sertanópolis, que seguia no mesmo sentido. A colisão resultou na morte imediata do condutor da moto, enquanto a passageira, uma mulher de 48 anos, sofreu ferimentos graves. Ela foi socorrida pelo helicóptero do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O motorista do caminhão, um homem de 41 anos, saiu ileso e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia de Sertanópolis para prestar depoimento e foi liberado em seguida.