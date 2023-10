Caminhão tomba e motorista é socorrido pelo helicóptero do Samu na BR-376

Um caminhão bloqueou uma faixa da BR-376, entre Ortigueira e Mauá da Serra, após tombar no km 309, no fim da manhã desta terça-feira (3).





O tombamento ocorreu na pista sentido Capital-Londrina, pouco antes de uma curva. Outro veículo de carga também tombou ao sair do acostamento. Os dois seguiam no mesmo sentido em trecho de pista dupla.

Publicidade





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor do caminhão levado para o hospital por resgate aéreo do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), necessitando do fechamento da via.





Até as 14h40 desta terça, a PRF ainda fazia o atendimento no local. As causas do acidente ainda não foram identificadas.