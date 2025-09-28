Pesquisar

Caminhão tomba na PR-435, em Congonhinhas, e motorista fica preso às ferragens

Redação Bonde
28 set 2025 às 14:13

Divulgação/PRE
Um caminhão Mercedes-Benz 1214, com placas de Londrina, tombou na noite de sábado (27) na PR-435, em Congonhinhas, deixando o motorista gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 9 da rodovia.


O condutor, de 29 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e de servidores municipais que utilizaram uma pá-carregadeira. Após ser retirado, ele foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio.

A rodovia precisou ser interditada totalmente das 21h de sábado até 1h30 da madrugada de domingo (28), para atendimento e resgate. O veículo seguia no sentido Congonhinhas–Ibaiti no momento do tombamento.


Por Redação Bonde.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

