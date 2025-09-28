Caminhão tomba na PR-435, em Congonhinhas, e motorista fica preso às ferragens

Um caminhão Mercedes-Benz 1214, com placas de Londrina, tombou na noite de sábado (27) na PR-435, em Congonhinhas, deixando o motorista gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 9 da rodovia.
O condutor, de 29 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e de servidores municipais que utilizaram uma pá-carregadeira. Após ser retirado, ele foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio.
A rodovia precisou ser interditada totalmente das 21h de sábado até 1h30 da madrugada de domingo (28), para atendimento e resgate. O veículo seguia no sentido Congonhinhas–Ibaiti no momento do tombamento.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.