Caminhão tomba na PR-435, em Congonhinhas, e motorista fica preso às ferragens

Um caminhão Mercedes-Benz 1214, com placas de Londrina, tombou na noite de sábado (27) na PR-435, em Congonhinhas, deixando o motorista gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 9 da rodovia.





O condutor, de 29 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do Samu e de servidores municipais que utilizaram uma pá-carregadeira. Após ser retirado, ele foi encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A rodovia precisou ser interditada totalmente das 21h de sábado até 1h30 da madrugada de domingo (28), para atendimento e resgate. O veículo seguia no sentido Congonhinhas–Ibaiti no momento do tombamento.