Caminhonete provoca engavetamento em rodovia em obras e deixa mulher ferida no PR





Uma mulher de 36 anos ficou ferida em um engavetamento ocorrido na manhã desta segunda-feira (27) na BR-376, em Califórnia (Centro-Norte). O acidente foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta das 9h, no km 262 da rodovia.





De acordo com a PRF, um Fiat Toro, que seguia no sentido Califórnia–Marilândia do Sul, colidiu na traseira de um GM Onix que estava parado na pista por causa de obras no local. Com o impacto, o Onix foi empurrado e bateu na traseira de um caminhão que aguardava à frente. O veículo de passeio ficou totalmente destruído.

A motorista do Onix, moradora de Apucarana, sofreu ferimentos e recebeu atendimento da equipe médica da concessionária PR Vias. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana, com suspeita de fratura em um dos braços.

A PRF informou que um laudo pericial será elaborado para apurar as circunstâncias do acidente.



