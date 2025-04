Canil da PRE apreende 5,2 kg de haxixe e prende duas mulheres em Rolândia

Duas mulheres foram presas na noite deste domingo (6) após serem flagradas transportando mais de 5 kg de haxixe em um ônibus abordado na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





A abordagem ocorreu durante uma operação de combate ao crime, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Com o auxílio do cão farejador Maximus, os policiais identificaram suspeita na bagagem e nas vestes de duas passageiras do ônibus, que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) – Campinas (SP).

Durante a revista, uma das mulheres confessou estar transportando 2,7 kg de haxixe amarrados ao abdômen. A outra indicou uma mochila, onde foram encontrados mais 2,5 kg da mesma droga, totalizando 5,2 kg de entorpecentes apreendidos.





As duas foram presas em flagrante e encaminhadas, juntamente com a droga, à delegacia de Rolândia.